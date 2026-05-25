2025'te posta ve kargo gönderilerinde rekor: 1,45 milyarı aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "Posta kargosu gönderilerin yüzde 82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 30 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek bunu sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir'in ve 3 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, posta sektörünün yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, 'haberleşme gönderileri' ve 'posta kolisi/kargosu' başlıkları altında değerlendirdiklerini belirterek, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri 2025'in 2'nci yarısında yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı" dedi. İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 85,71 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" diye konuştu.

POSTA KARGOSUNDA REKOR

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının 2'nci 6 ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.

E-TİCARET ETKİSİ

Bu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun Türkiye'nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82'sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 82'Sİ 2 GÜN İÇİNDE TESLİM

Posta kolisi/kargosu gönderilerinde teslimat süresine ilişkin verileri de açıklayan Bakan Uraloğlu, "Son yıllarda e-ticaretin büyümesi ve posta kolisi/kargosu gönderi hacminin artması ile, gönderilerin hızlı teslimatı kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara tırmandı. Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 7'si aynı gün içerisinde teslim edilirken gönderilerin yüzde 82'sinin kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim edildiğini görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı