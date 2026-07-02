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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "5. Türkiye Denizcilik Zirvesi Ödül Töreni"nde konuştu Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, denizcilik ve intermodal ulaştırma alanında hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini, bölgesel ve küresel işbirliklerini geliştireceklerini belirtti. Kabotaj Bayramı'nın 100. yılında sektör temsilcileriyle bir araya gelerek anlaşmalar imzaladıklarını aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, amaçladıkları istikamete doğru gittiklerini belirterek, "Bu toplantının güzel çıktıları olacak. İnşallah biz de hep beraber takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin destekleriyle beraber hem ülkemizdeki ulaştırma sistemlerini, ulaştırma modlarını, hem bölgesel hem küresel inşallah daha çok geliştireceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, "5. Türkiye Denizcilik Zirvesi Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Bir günü tamamlamak üzereyiz. Hem Kabotaj Bayramımızın 100'üncü yılı hem de 5. Denizcilik Zirvesi'ni beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gün boyu bütün programlara katılımınız, davetimize icabet etmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileriyle beraber gün boyu değerlendirmeler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, "'Bağlantısallık noktasında neler yapabiliriz, sadece denizcilik ve deniz ulaştırması değil, intermodal ulaştırma noktasında neler yapabiliriz, bölgesel ve küresel işbirliklerimizi nasıl geliştirebiliriz?' diye epey istişare ettik ve istişarelerimizi de hemen ete kemiğe büründürdük. İş insanlarımızı bir araya getirdik, bazı anlaşmalar imzaladık ve bazı anlaşma süreçlerini de başlatmış olduk." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gerçekten amaçladığımız istikamete doğru gidiyoruz. Bu toplantının güzel çıktıları olacak. İnşallah biz de hep beraber takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin destekleriyle beraber hem ülkemizdeki ulaştırma sistemlerini, ulaştırma modlarını, hem bölgesel hem küresel inşallah daha çok geliştireceğiz."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu
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