Bakan Şimşek: Yıllık İhracat 269,4 Milyar Dolar

Bakan Şimşek: "Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi