Bakan Şimşek: Yıllık İhracat 269,4 Milyar Dolar

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Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirerek yıllık ihracatın 269,4 milyar dolara çıktığını, ithalatın ise 357,7 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu durumun güçlü hizmet gelirleri ve sürdürülebilir cari açığı işaret ettiğini vurguladı.

Bakan Şimşek: "Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti. Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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