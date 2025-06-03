Bakan Şimşek'ten Mayıs Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Bakan Şimşek'ten Mayıs Ayı Enflasyon Değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonunu değerlendirerek, uygulanan politikalarla enflasyonun düştüğünü ve yatırım ortamının iyileşeceğini belirtti. Yıllık enflasyonun en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyonuna ilişkin, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mayı ayı enflasyonunu değerlendirdi. Şimşek, "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi" dedi. Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2'ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkanları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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