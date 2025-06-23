Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 nükleer tesisi Tomahawk füzeleriyle vurmasının ardından İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İDDİALARA YANIT

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının piyasalarda büyük deprem yaratacağı ve Türkiye'nin de bu durumdan olumsuz etkileneceği iddialarına ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt gecikmedi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

"GEREKEN TEDBİRLERİ HIZLI VE KARARLI ŞEKİLDE ALIYORUZ"

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

"EKONOMİMİZİN ŞOKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRDIK"

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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