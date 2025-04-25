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Bakan Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Değerlendirmesi

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin enflasyon beklentileri raporunu değerlendirerek, yıllık bazda kayda değer bir iyileşmenin yaşandığını belirtti. Şimşek, enflasyon beklentilerinin hane halkında 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne yönelik, "Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Bankanın yayımladığı nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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