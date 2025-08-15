Bakan Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları: İstikrar ve Olumlu Gelişmeler

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6'ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.