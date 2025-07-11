Bakan Şimşek'ten Artan Vergi Tahsilatı Açıklaması

Bakan Şimşek'ten Artan Vergi Tahsilatı Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda vergi tahsilatındaki artışı ve denetimlere dair grafik paylaştı. Büyük ölçekli mükelleflere odaklanıldığına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son zamanlarda artan vergi tahsilatı için denetimlere ilişkin bir grafik paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda artan vergi tahsilatına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, paylaştığı grafik ile denetimlerde daha çok "büyük ölçekli" mükelleflere odaklanıldığı mesajını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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