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Bakan Şimşek: Dezenflasyon devam ediyor

Bakan Şimşek: Dezenflasyon devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel ve jeopolitik şartlara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini belirterek, Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,8'e gerilediğini açıkladı. Eğitim ve kira enflasyonlarında belirgin düşüşler yaşandığını, mali disiplin ve kalıcı fiyat istikrarı hedefinden taviz verilmediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zorlu küresel ve jeopolitik şartlara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek, yüzde 31,8 gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu küresel ve jeopolitik şartlara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek, yüzde 31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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