Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."
Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı