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Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."

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Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."

Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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