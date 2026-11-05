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Bakan Şimşek: "(Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin) Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını isterim."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı