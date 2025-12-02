Bakan Şimşek: Risk Primimiz En Düşük Seviyede
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk priminin (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonra en düşük seviyeye gerilediğini duyurdu. Bakan, uygulanmakta olan programın finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi" dedi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi