Bakan Şimşek: Risk Primimiz En Düşük Seviyede

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.