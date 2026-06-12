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Bakan Şimşek: "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti"

Bakan Şimşek: 'Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolar olduğunu belirterek, uygulanan program sayesinde cari dengede iyileşme sağlandığını ve açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari işlemler hesabına ilişkin, "Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, cari işlemler hesabına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Uygulanan program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak Türkiye ekonomisini küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdiklerini kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nisanda yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar gerçekleşti. Uyguladığımız program sayesinde cari dengede önemli bir iyileşme sağlayarak ekonomimizin küresel şoklara karşı dayanıklılığını güçlendirdik. Bu sayede, artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın yıl genelinde yönetilebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Zorlu küresel şartlara rağmen dış finansmana erişimde güçlü görünüm devam ediyor. Reel sektörün ve bankacılık sektörünün yıllıklandırılmış dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 239 ve yüzde 177 seviyesinde gerçekleşti. Son dönemde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemize yönelik uzun vadeli finansman girişlerini artırmayı, yatırım ortamını iyileştirmeyi ve Türkiye'yi yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı amaçlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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