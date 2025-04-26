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Bakan Şimşek: Kalkınma Finansmanı Alanında Öncüyüz

Bakan Şimşek: Kalkınma Finansmanı Alanında Öncüyüz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kalkınma finansmanını etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, uluslararası finans kuruluşlarından 41 milyar dolarlık proje finansmanı hedeflediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, "Kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar; yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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