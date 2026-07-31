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Bakan Şimşek: "İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu"

Bakan Şimşek: 'İkinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,2 milyar dolar ile geçen seneye göre seviyesini koruduğunu açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için turizm sektörünü desteklediklerini belirterek, "Olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,2 milyar dolar ile 2025 yılı seviyesini korudu. Bu dönemde ziyaretçi sayısı sınırlı gerilerken, kişi başı ortalama harcama geçen yıla göre artış gösterdi. Böylece savaşın, hizmet ihracatı kanalıyla cari denge üzerindeki olumsuz etkileri sınırlandı. Programımızla sağladığımız yapısal iyileşme sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için turizm sektörünü destekliyoruz. Konaklama vergisini yüzde 2'den yüzde 1'e indirdik. Turizm Destek Paketi kapsamında Hazine kefaletiyle sektöre 60 milyar lira tutarında ilave finansman imkanı sağladık. Çalışan başına aylık 1270 lira asgari ücret desteği ve bakanlık işletme belgesine sahip tesislerde çalışanlar için aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlıyoruz. Sağlık, kongre, kültür ve spor turizmi gibi yüksek katma değerli alanları geliştirmeye, turizm faaliyetlerini yılın tamamına yaymaya ve sektörümüzün rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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