Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Aralık 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hane halkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.