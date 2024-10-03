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Bakan Şimşek Eylül Ayı Enflasyonunu Değerlendirdi: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Bakan Şimşek Eylül Ayı Enflasyonunu Değerlendirdi: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde yıllık enflasyonun yüzde 49,4'e gerilediğini belirterek, Haziran'da başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, "Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Haziran'da başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şunarı kaydetti:

" Eylül'de yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4'e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor. Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek.Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Ekonomi Finans Eylül

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