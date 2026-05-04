Bakan Şimşek: 'Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nisanda enflasyonun aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı