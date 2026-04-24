Şimşek: Enflasyon beklentilerinde savaş ve enerji maliyetleri etkili

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ABD-İran-İsrail arasındaki savaşla artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığını ve petrol fiyat şokunun küresel enflasyonist baskıları artırdığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmada ABD-İran- İsrail arasındaki savaşla birlikte artan enerji maliyetlerini işaret eden Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön şart olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı
Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu

Trump kınadığını yaşadı