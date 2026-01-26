Haberler

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinin daha da iyileşmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin düştüğünü ve yıl genelinde dezenflasyon sürecinin ilerleyeceğini açıkladı. Bakan, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerine ilişkin, "Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını, ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek, fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Piyasa Katılımcıları Anketi' verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocakta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
