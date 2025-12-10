Bakan Şimşek: Kasımda sanayi üretiminde ılımlı artış bekleniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim ayında sanayi üretiminin yıllık bazda büyüdüğünü, ancak aylık bazda sınırlı bir gerileme olduğunu açıkladı. Kasım ayı için ılımlı bir artış öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor. Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken, zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.