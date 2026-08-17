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Şimşek: Mali disiplin ve dezenflasyon desteği sürecek

Şimşek: Mali disiplin ve dezenflasyon desteği sürecek
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ANKARA (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ANKARA (İHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, paylaşımda mali disiplinin korunduğunu belirterek dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Şimşek, Jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplini koruyoruz. Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Borç yükünün azaltılmasında önemli bir faktör olan faiz dışı bütçe fazlası ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştı. Finansman koşullarını gözeterek yurt içi borç çevirme oranımızı yüzde 87 seviyesinde tuttuk. Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini ile sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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