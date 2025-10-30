Haberler

Bakan Şimşek: Dezenflasyon ile Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon beklentilerini değerlendirerek, dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ve bu durumun enflasyon beklentilerinde iyileşmeye yol açacağını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
