Haberler

Bakan Şimşek: Cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Bakan Şimşek: Cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel koşullara rağmen cari denge konusunda olumlu veriler açıkladı. 2024'te cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,8'e gerilemesi bekleniyor.

HAZİNE ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, "Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor. 2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranı 2024'te yüzde 0,8'e geriledi. 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını bekliyoruz. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-23 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz. Programımıza duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetler de geriledi. Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"
2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz

2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz