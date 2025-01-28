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Bakan Şimşek: 2024 İçin Yıllık Enflasyon Beklentisi Yüzde 25,4

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 25,4 seviyesinde olduğunu duyurdu. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü vurgulayan Bakan, bu durumun hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşme sağladığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ifade ederek, "Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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