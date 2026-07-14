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Bakan Şimşek: İmalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünün 750 milyar liraya çıkarıldığını ve imalat sanayisine 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlandığını, böylece toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunulduğunu açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız reel sektörümüzün finansmana erişimini güçlendirecek yeni bir destek programı açıkladı. Bu paket ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi büyüklüğünü 750 milyar liraya çıkarırken, imalat sanayimize 250 milyar lira yeni kredi desteği sağlıyoruz. Böylece devam eden programlarla birlikte yatırım ve işletme sermayesi için toplam 1 trilyon lira uygun koşullu finansman imkanı sunuyoruz. Üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü ve istihdamı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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