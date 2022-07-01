Bakan Nebati: 'Pozitif Ayrımcılık Uyguluyoruz, Kadınsanız Krediye Ulaşmanız Kesinlikle Çok Kolay'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, "Kadınsanız krediye ulaşımınız kesinlikle çok kolay. İlk defa işini kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerimiz Halkbank'ın 'kadın girişimci destek paketinden' faydalandı. Bu paketten yaklaşık 30 bin kadın girişimci yararlandı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması'na katıldı. Kadınların iş gücü piyasasında daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uygulandığını söyleyen Bakan Nebati'nin konuşması şöyle:

"KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATILIMININ SINIRLI KALDIĞINI BİLİYORUZ: 20 yıldır ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde köklü bir dönüşüm geçiriyor. Sanayi, ulaşım ve sağlık altyapımızı geliştirirken eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması istihdam piyasasının iyileştirilmesi, girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin oluşturulması bakımından çok önemli adımlar attık. Her ne kadar ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluştursa da erkeklere kıyasla kadınlarımızın ekonomik hayata katılımının sınırlı kaldığını biliyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına önem veriyoruz. Bu doğrultuda sağladığımız destek ve teşviklerle de yoğun bir çaba gösteriyoruz. Kadınlarımızın ekonomiden siyasete ticaretten sosyal hayata katılımlarının her alanda artması ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyacaktır.

KADINLARIMIZIN ÇOK DEĞERLİ KATKIDA SUNABİLECEKLERİNE İNANCIM TAMDIR: Kadınlarımızın annelik yaparken gösterdiği büyük özveri ve aile hayatı içindeki üretken konumu kesinlikle görmezden gelinemez. Hiçbir surette değersizleştirilemez. Diğer taraftan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyişimize kadınlarımızın çok değerli katkıda sunabileceklerine inancım tamdır.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI BUGÜN 34,9 SEVİYESİNE YÜKSELMİŞ DURUMDA: İstediği halde çalışma hayatına çeşitli sebeplerle katılamayan kadınlarımızın karşılaştığı tüm engellerin kaldırılması bizim en önemli hedeflerimizden birisidir. 2002 yılında yüzde 27,9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün 34,9 seviyesine yükselmiş durumda. Ancak bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşabileceğine inanıyor kadınlarımızı her bakımdan desteklemeye devam ediyoruz. Hedefimiz iş gücü piyasamızı daha esnek hale getirerek kadınlarımızı farklı imkanlarla güçlendirmektir. Bu kapsamda bebeği olan kadınların da çalışabilmeleri için çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor erken çocukluk eğitimi hususi bir özen gösteriyoruz.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYORUZ: Kadınlara daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren Halkbank ve diğer kamu bankalarımız kredi paketleriyle kadınlarımızın yanınızdayız. KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızın destek programlarıyla da çeşitli fırsatlar sunuyoruz.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEK PAKETİNDEN BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 30 BİN KADIN FAYDALANDI: Kadınsanız krediye ulaşımınız kesinlikle çok kolay. İlk defa işini kurmak isteyen ya da mevcut işini büyütmek isteyen kadın girişimcilerimiz Halkbank'ın 'kadın girişimci destek paketinden' faydalandı. Bu paketten yaklaşık 30 bin kadın girişimci yararlandı.

BİN MARKA KADIN KOOPERATİFİNE İNŞALLAH ADIM ADIM ULAŞACAĞIZ: Katma değerli ürün üretip satabilen marka kooperatiflere ihtiyacımız var. Geçen ay bu doğrultuda kendimize yeni bir hedef koyduk. Bu yılın sonuna kadar 81 ilimizden en az 81 marka kooperatif çıkarmayı hedefliyoruz. 6 ayımız var. Sonrasında da bu kooperatiflere 973 ilçemizin her birine bunu yayarak 2023 yılında toplam 1 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bin marka kadın kooperatifine inşallah adım adım ulaşacağız."

ANKA / Ekonomi