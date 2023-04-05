Bakan Nebati: Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor kokusundan dolayı, bunu değiştirmek lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada gündem oldu. Nebati, "Türkiye'de damak tadı değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz, dana etine göre ama koyun etini yemiyorlar. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama biz damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Haber Global'de Başak Şengül'e açıklamalarda bulundu. Gıda enflasyonunun dünyanın tamamında genel enflasyonun üzerinde seyrettiğini söyleyen Bakan Nebati, "Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olması kuraklığın artması ve AB ile İngiltere'de sınırlama getirildi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretilen miktarlarda azalma oldu sebzede. Domates üretimi Türkiye'de çok yükseldi. Bununla ilgili bakanlıklarımızla birtakım çalışmalar yaptık. Dünyanın tamamı, gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında" diye konuştu.

"KOYUN ETİNİ ÇOCUKLARIMIZ YEMİYOR, KOKUSUNDAN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Bakan Nebati artan et fiyatları konusunda ise şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'de damak tadı değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz, dana etine göre ama koyun etini yemiyorlar. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama biz damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor.

"FAHİŞ GELİR ELDE EDİLİYORSA..."

Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli. Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Nebati'nin koyun etiyle ilgili sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı Twitter'ı yorum yağmuruna tuttu. İşte o yorumlardan bazıları;