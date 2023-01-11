Bakan Nebati: Giyim ve ayakkabı sektörü indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele konusunda dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bakan Nebati, "Herkesin elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ENFLASYONDA ATALETİ KIRDIK"

"Temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın gelir sahibi olmasını sağlayacak politikaları uygulamak ve daha fazla üreterek vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaktır. Enflasyonda ataleti kırdık, müthiş bir ivme yakalamış durumdayız. Enflasyon hariç tüm makroekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var.

"KONUT FİYAT ARTIŞLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ VERİ ELİMİZDE"

Yeni Evim Kampanyası'mı yatırım için değil, barınma ihtiyacını karşılamak için yaptık. Konut fiyat artışları ile ilgili her türlü fiyatlama şu an elimizde. Önümüzdeki Pazartesi günü taleplere, ulaşıma bakacağız; ihtiyaç durumunda kredi miktarını artıracağız.

"İSTİSMARLARI EN AZA İNDİRECEĞİZ"

İstismarlar görülüyor diye vatandaşın ihtiyacı olan işlemlerde engelleyici pozisyonda olamayız. İstismarları en aza indirmek gibi bir görevimiz var, gerekli tedbirleri aldık ve üzerine gideceğiz.

İKİNCİ EL KONUTLAR İÇİN KAMPANYA OLACAK MI?

Bu kampanyalar dışında da konut edinimini kolaylaştıracak adımlar atacağız. İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.

EYT'DE İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

İşçi ve işveren arasında kıdem tazminatı için bir pazarlığa girişmesine gerek kalmayacak. Kıdem tazminatı direkt olarak işçinin hesabına yatacak. İşverene 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.

"ÜCRET ARTIŞLARI VE EYT DÜZENLEMESİ SEÇİME YÖNELİK DEĞİL"

Memur maaşlarına yaptığımız zamlar ekonomide aldığımız tedbirlerden dolayı oldu. Bizim makroekonomik göstergelerimiz 16'sında parmak ısıtacak rakamları açıklayacağız. 2022 dünyanın en zor yılında Türkiye'nin bir yana durduğunu göstermesi açısından önemli. Ücret artışları ve EYT düzenlemesi kararları, seçime yönelik değil, tersine kazanımların vatandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak değerlendirilmesi lazım.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir."