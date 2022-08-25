Tutuklanan Gülşen'e bir tepki de Bakan Nebati'den geldi

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'e bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, imam hatip liselerinin, milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu belirterek, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tartışma yaratan Gülşen'e bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, Twitter hesabından, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

İmam hatip liselerinin milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlardan olduğunu vurgulayan Nebati, "İmam hatip liselerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyorum, asla kabul edilemez buluyorum. Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki 'Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler.'" değerlendirmesinde bulundu.