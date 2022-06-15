Bakan Nebati, bütçe gelirlerindeki olumlu seyri rakamlarla anlattı: Birçok ülkeden daha iyi performans sergiledik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL'ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

"MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ CİDDİ BİR MALİ ALAN OLUŞTURDU"

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

"BÜTÇE GELİRİNDE OLUMLU SEYİR"

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH'ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."