Bakan Muş, İzmir iş dünyasının sorunlarını dinledi

- Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren 8 oda ve borsanın temsilcilerinden oluşan 83 kişilik heyet, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 70. Yıl Etkinliği Programı' için Ankara'yı ziyaret etti. Oda ve borsa yöneticilerini ağırlayarak İzmir iş dünyasının sorunlarını dinleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması için gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Aliağa Ticaret Odası, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Nazilli Ticaret Borsası, Ödemiş Ticaret Borsası (TB) ve Torbalı Ticaret Odası (TO) temsilcilerinden oluşan heyet; TOBB 70. Yıl Etkinliği Programı'na katılmak için Ankara'ya gitti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a üyelerden gelen talepleri ve sorunları iletti. Başkanlardan Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Muş, projenin çok hızlı bir şekilde tamamlanması için bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi gereken tüm desteği vereceklerini kaydetti. Bakan Muş, "Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde hem tır parkı hem depolar hem de gümrük olacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çalışmaları hızlandırıp bir an önce tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

3 İSME HİZMET ŞEREF BELGESİ

İzmirli heyetin Bakan Muş ziyareti öncesi ilk durağı Anıtkabir oldu. EBSO Başkanı Yorgancılar'ın Muhafız ve Merasim Bölüğü'nü selamladığı resmi tören sonrasında, mozoleye "İzmir Oda Borsaları" adına çelenk konuldu. TOBB delegeleri son olarak Bakan Muş'un katılımıyla düzenlenen "Hizmet Şeref Belge ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan törende ödüle layık görülen delegeler arasında TOBB delegesi olarak 10'uncu yılını tamamlayan İZTO Meclis Üyesi Hüseyin Sağır ve EBSO Meclis Üyesi Hüseyin Arıcı da yer aldı. Ayrıca EBSO Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu'ya, 20 yıl üzerindeki hizmeti nedeniyle başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü plaket takdim edildi.

Ziyarete, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Demirci TSO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem, Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, İTB Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, Demirci TSO Meclis Başkanı Nurdoğan Bayram, Ödemiş TB Meclis Başkanı Turgut Akın, Torbalı TO Meclis Başkanı Erkan Aksoy ve TOBB delegesi üyeler katıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi