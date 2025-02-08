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Bakan Mehmet Şimşek'ten 'bütçe faize gidiyor' eleştirilerine yanıt

Bakan Mehmet Şimşek'ten 'bütçe faize gidiyor' eleştirilerine yanıt
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Şimşek, "Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere verdiği yanıtta "Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, TV100 canlı yayınında gazetecilerin Türkiye'nin ekonomik hamlelerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Bakan Şimşek, bütçenin faize gittiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"YA KÖTÜ NİYETLİ OLMAK YA DA RAKAMLARA BAKMAMIŞ OLMAK LAZIM"

Açıklamalarında "Bütçe faize gidiyor demek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da rakamlara bakmamış olmak lazım" diyen Şimşek, "2002 yılında ülkenin milli geliri 100 TL ise 14 TL'si faize gidiyor. 2022'de milli gelir 100 TL ise 3 TL'si faize gidiyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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