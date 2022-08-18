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Sağlık Bakanlığı'na 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak

Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bakanlığa 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Mülakatsız ve noter kurasıyla yapılacak alımlar için son başvuru tarihi 19 Ağustos.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.

SON BAŞVURU TARİHİ 19 AĞUSTOS

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Sağlık Bakanlığı'na 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Ekonomi

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