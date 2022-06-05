Bakan Kirişci, 7. Foto Safari açılış töreninde konuştu Açıklaması - Haberler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğday alım fiyatının bu yıl desteklemeyle birlikte 7 bin 50 lira düzeyine çıkmış olmasının üretici adına oldukça sevindirici olduğunu bildirdi.

Kirişci, Nallıhan Sariçalı Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen 7. Foto Safari açılış töreninde yaptığı konuşmada, Nallıhan Kuş Cenneti ile milli parkın çok zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve bu ekolojik zenginliğin korunması, geliştirilmesi için gerekli çabaların gösterildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda hububat alımına yönelik yaptığı açıklamalara değinen Kirişci, "Buğday ve arpa gibi hububat alım fiyatlarıyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi olarak nasıl bir yol izleyeceğimiz paylaşıldı. Bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira gibi bir fiyat açıklandı. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğday alım fiyatının bu yıl desteklemeyle birlikte 7 bin 50 lira mertebesine çıkmış olması gerçekten üreticilerimiz adına oldukça sevindirici bir fiyat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kirişci, geçen yıl kuraklık nedeniyle mahsul arzında bir miktar eksiklik olduğunu anımsatarak, "Bu yıl gerek yağışlar gerekse de üreticilerin üstün gayretleriyle 20 milyon ton civarında bir buğday rekoltesi bekliyoruz. Bu miktar bizim içerideki bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek düzeydedir." dedi.

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından kuş cennetinde eşiyle birlikte fotoğraf çekti ve dürbünle kuşları izledi.