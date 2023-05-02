Bakan Kasapoğlu, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en büyük hedeflerinin ayrım gözetmeksizin ülkedeki tüm gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu, Çalışan Üreten Gençler Projesi'nin de bu amaç doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en büyük hedeflerinin ayrım gözetmeksizin ülkedeki tüm gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu, Çalışan Üreten Gençler Projesi'nin de bu amaç doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki Sabancı Kültür Merkezi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi İzmir'in bugün açıldığını hatırlatarak, kentin bugün bereketli bir gün yaşadığını ifade etti.

"Gençlerin ihtiyacı neyse biz orada varız" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gençlerin istihdamına yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Türkiye'nin birçok vilayetinde etkileri olacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"En büyük hedefimiz bu ülkenin tüm evlatlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin en güçlü, donanımlı şekilde kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla her alanda geleceğe hazırlamak. Çalışan Üreten Gençler Projesi bunun için var ve bu anlamda gençlerimizin imkanlarını artırmak, onlara yeni tecrübeler kazandırmak ve bu gayeyle çok güzel bir işbirliği ortaya koyan bir süreç başlattık.

Gençlerimizi çağın gerekleriyle donanımlı kılmaz ve yine aynı gerekliliklerle yetiştirmezsek gelecek mücadelesinde başarılı çıkma şansımız yok. Bugünler ve yarınlar ancak ve ancak gençlerle birlikte ve gençlerin öncülüğünde kazanılıyor. Tabii ki kendini geleceğe hazırlamış, gereken birikimi edinerek kendini yetiştirmiş, hem insan olarak ahlakıyla, karakteriyle örnek gençlerle, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, insani değerlere saygısı azami derecede olan, inançlı, açık fikirli, öğrenme vizyonu açık gençlerle kazanılabilir. Hem hayatın içinde sevilen, insanlara faydalı olmayı, insanlar için üretmeyi bir görev addeden hem de iş hayatındaki ürettikleriyle ülkesine ve insanına katkı sağlamak için çalışan ve bu anlamda gayret ortaya koyan, ter döken gençlerdir ülkeleri kalkındıran, şaha kaldıran."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gençler için pek çok proje gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, işbirliği ve katkıları için Varank'a teşekkür etti.

Genç ve kadın istihdamına yönelik projeye gençlerin katılımından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "55 bin insanımızı istihdam ederek çok ama çok büyük bir başarıyı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

14 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin önemli bir eşikte olduğunu belirten Kasapoğlu, bu kazanımların devamı için gençlerin teveccühünü beklediklerini söyledi.

Gençler deneyimlerini paylaştı

Programa katılan gençlerden 22 yaşındaki Mine Bayram, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı firmasında iş bulduğunu anlatarak, 5 aylık iş hayatı sayesinde kendine güveninin arttığını, babasının yükünü azalttığını ifade etti.

Ceyhan Yaman da Muş'ta yaşadığını, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığını, Muş Valiliğinin yönlendirmesiyle bu program kapsamında 1 yıl önce tekstil fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi. Yaman, bu programın gençlere umut kapısı olduğunu sözlerine ekledi.

Törende program kapsamında Iğdır, Şanlıurfa ve Muş'ta yapılan tesisler, telekonferans bağlantısıyla açıldı.