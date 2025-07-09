Bakan Kacır, Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Bakanlık olarak, 81 il teşkilatımız ve 1200'e yakın denetçimizle vatandaşlarımızın, müteşebbislerimizin kaliteli ve güvenli ürünlere erişimini güvence altına alıyoruz." dedi.

Kacır, Ticaret Bakanlığı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen, "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı"nda konuştu.

Dünyanın, çok katmanlı ve derin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatan Kacır, küresel refahın temel dayanağı olarak kabul edilen serbest ticaret anlayışının terk edilerek, tercihlerin yerinde üretim, dost ve müttefiklerden tedarik tarafına kaydığını söyledi. Gümrük tarifelerinin yanında, teknik gözetim ve denetimlerin, yerli üretimi, iç pazarda kalite ve güvenilirliği korumak üzere aktif kullanıldığını aktaran Kacır, "Böyle bir tabloda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AR-GE'yi ve katma değerli üretimi önceleyen bir yaklaşımla, nitelikli insan kaynağına yaptığımız yatırımla, ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme merkezleri arasına taşıdık. Güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe pek çok alanda, Avrupa değer zincirlerinin önemli oyuncusuyuz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin Çin'den sonra, Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğuna dikkati çekti. Üretim gücüyle Türkiye'nin, küresel tedarik zincirlerinin güvenilir halkası olduğunun altını çizen Kacır, şöyle konuştu:

"Özel sektörümüz bünyesindeki 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinde görev yapan nitelikli mühendis ve teknisyenlerimiz, yüksek katma değerli üretimi mümkün kılan yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Teknoloji odaklı kalkınma vizyonumuza, güç katıyor. Sayıları 107'yi bulan teknoparklarımızda, 11 bin 500'den fazla firmamız, inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. Bu tarihi başarı, üretimde her koşulda en yüksek kaliteyi hedefleyen vizyonun eseridir. Girişimcilerimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ülkemiz sınırları içinde adil ticareti güvence altına alan güçlü bir ürün güvenliği altyapısını da bu vizyonun temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Bakanlık olarak, 81 il teşkilatımız ve 1200'e yakın denetçimizle vatandaşlarımızın, müteşebbislerimizin kaliteli ve güvenli ürünlere erişimini güvence altına almaya katkı sağlıyoruz."

Sanayi ürün grubunda 37 binden fazla denetim yapıldı

Kacır, piyasa gözetimi ve denetimi açısından en fazla ürün grubundan sorumlu kurum olarak motorlu kara yolu araçları, asansörler, elektrikli ekipmanlar ve makinalar başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda geçen yıl 37 binden fazla denetim yaptıklarını hatırlattı.

Güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin, piyasadan toplatılmasını ve çekilmesini sağladıklarını bildiren Kacır, "Ulaşım, enerji, elektroteknik, yapı malzemeleri, kimya ve gıda gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu ileri düzey test altyapılarını bünyesinde barındıracak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara Kalite Kampüsünü, yakın zamanda hizmete alıyoruz. Deney, test ve kalibrasyon altyapısıyla yalnızca ülkemizin değil, yakın coğrafyamızın da ihtiyaçlarına cevap verecek bu yatırım, TSE'yi küresel uygunluk değerlendirme pazarında güçlü ve etkili bir bölgesel oyuncu haline getirecek. Yerli üreticilerimizin rekabet gücünü yükseltecek. Mevzuatımıza uygun olmayan veya düşük kaliteli ürünlerin ülkemize girişini engelleyecek, denetimlerin daha etkin biçimde yürütülmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, küresel trendler, gelişen teknoloji ve piyasa koşulları doğrultusunda, ürün güvenliği modelini geleceğe hazırladıklarını ve araçlarda akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi kullanımında uyulacak kuralları Avrupa Birliği (AB) standartlarıyla uyumlu şekilde belirlediklerini anımsattı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını dile getiren Kacır, "İnternet satış ilanları vasıtasıyla, piyasaya arz edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçı bilgilerini, uygunluk işaretlerini takip etmemize imkan tanıyan 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Böylelikle, e-ticaret platformlarında kayıt dışı ve uygunsuz ürünlerin önüne geçerek, vatandaşlarımız için daha güvenli ve standartlara uygun bir alışveriş ortamı sağlayacağız." diye konuştu.

Siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen düzenleme hayata geçirilecek

Kacır, siber güvenliğin ekonomik, sosyal, toplumsal ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurgulayarak, bireyleri ve ülkeleri koruyacak önlemler geliştirmenin, tehditlere karşı dayanıklı bir sistem inşa etmenin önemine işaret etti.

İhracatının yüzde 40'ından fazlasını AB'ye yapan Türkiye'nin, AB'nin 2028'de tüm bileşenleriyle uygulamaya alacağı Siber Dayanıklılık Yasası'nı yakından takip ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere, beyaz eşya ve ev aletlerinin iletişimi ve güvenliğine dair yeni uygulamaları da hayata geçireceğiz. Yazılım ve donanım dahil, dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen düzenlemeyi, ülkemiz mevzuatına kazandıracağız.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımımızla uyumlu olarak, yeşil dönüşümü ürün güvenliği politikalarımızın merkezine alıyoruz. Enerji Etiketlemesi ve EkoTasarım Tebliği ile sanayimizin enerji verimliliği odaklı üretim yetkinliğini artırdık. Ayrıca vatandaşlarımızın çevreye duyarlı, tasarruflu ürünlere erişimini güvence altına aldık. İnanıyorum ki ürün güvenliği mevzuatımızın AB standartlarıyla uyumlaştırılması, uluslararası kabul gören standartların TSE vasıtası ile Türkçe'ye çevrilmesi, gerekli durumlarda ülkemize özel standartların belirlenmesi, belgelendirme konusunda önemli rolü olan onaylanmış kuruluşların ülke içinde yetkilendirilmesi, TSE ve TÜBİTAK bünyesindeki test ve laboratuvar altyapımızın sanayicimizin, girişimcilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmesine dönük bütüncül yaklaşımımız ülkemizde ürün güvenliğini ileriye taşıyacak, ticaret dengemize olumlu bir katkı sağlayacak."