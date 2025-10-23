Türkiye ve Umman arasında sanayi ve teknoloji iş birliği güçleniyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile görüştü. Görüşme sonrası, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında geldikleri Umman'da, Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlıklarında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını bildirdi.

Bakan Kacır açıklamasında, "Sayın devlet başkanlarımızın huzurunda, Ummanlı mevkidaşımla, Endüstriyel İşbirliği, Bilim, Teknoloji ve Yenilik İşbirliği anlaşmalarını teati ettik. Türkiye ve Umman iş birliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurmak, Ar-Ge projeleri ve teknoparklar konusunda ortak adımlar atmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Toplantı marjında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile birlikte, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak güçlü adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.