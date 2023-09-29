Bakan Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek Programları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) ve Bilim ve Toplum Başkanlığınca (BİTO) öğrencileri, araştırmacıları, bilim insanlarını ve sanayicileri ilgilendiren destek programlarının ikinci çağrılarının açıldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) ve Bilim ve Toplum Başkanlığınca (BİTO) öğrencileri, araştırmacıları, bilim insanlarını ve sanayicileri ilgilendiren destek programlarının ikinci çağrılarının açıldığını duyurdu.

Kacır, Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, TÜBİTAK Burs ve Destek Programları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda kritik teknolojileri yerli ve milli geliştirme, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunma, özgün ve yenilikçi üretimle küresel değer zincirlerindeki paylarını artırmanın en önemli hedefleri olduğunu söyledi.

Bunların gerçekleşmesi noktasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında çığır açacak nitelikli insan kaynağının başrolde olduğunu vurgulayan Kacır, TÜBİTAK'ın çalışmalarında beşeri sermayenin en önemli unsuru olan geleceğin teknoloji girişimcilerini dünya sahnesine hazırladıklarını aktardı.

Kacır, bu doğrultuda TÜBİTAK BİDEB ve BİTO tarafından verilen, öğrencileri, araştırmacıları, bilim insanlarını ve sanayicileri ilgilendiren destek programlarına ve etkinliklere ilişkin gelişmeleri paylaştı.

"51 binden fazla proje destek almaya hak kazandı"

Geçen yıl düzenledikleri bilim söyleşilerine, öğrenci ve bilim insanlarının rekor katılım gösterdiğini belirten Kacır, önceki yıllara kıyasla ev sahipliği yapmak isteyen okul ve kurumların sayısının 5, konuşmacı olmak isteyen bilim insanı sayısının da 4 kat arttığını bildirdi.

Kacır, 31 Mayıs 2024'e kadar gerçekleştirilecek 5 bini aşkın bilim söyleşisiyle, bilim insanlarının yüzbinlerce gençle deneyimlerini paylaşacağını, bu eğitim öğretim yılında da ortaokul ve lise seviyesindeki 81 ilden milyonlarca öğrenciyi TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile bilimle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

10. Bilim Fuarları çağrılarının, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda 133 binden fazla proje başvurusuyla büyük ilgi gördüğünü aktaran Kacır, "Değerlendirmeler neticesinde 81 ilimiz 613 ilçemiz ve pek çok ortaokul ve lise öğrencimizin hazırladığı 51 binden fazla proje destek almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Kacır, üniversite öğrencisi gençlerin araştırma projesi hazırlama, yürütme ve yönetme kültürü kazanmalarını sağlamak üzere, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nı TÜBİTAK eliyle yürüttüklerini kaydetti.

Bugün sonuçlarını açıkladıkları Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na 188 üniversiteden 9 bin 334 proje başvurusu aldıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"2023 yılı ilk çağrısında başvuruların yüzde 55'ini destekledik ve 181 üniversiteden 5 bin 165 öğrencimize 31 milyon lira destek verdik. Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı ilk çağrısında aldığımız 82 üniversiteden 450 proje başvurusundan, 69 üniversiteden 270 öğrencimizin projesine destek verdik. Yeni başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz için Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı'nı yeniden bugün çağrıya çıkıyoruz. Bu ikinci çağrıyla üniversite öğrencilerimizin yoğun katılımının bir kez daha gerçekleşeceğine inanıyorum."

"STAR programında yeni çağrıya çıkıyoruz"

Kacır, lisans öğrencilerinin araştırma tecrübesi edinmesine yönelik de Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR ile bugüne kadar 6 binden fazla öğrenciyi desteklediklerini vurgulayarak, şimdi yeni çağrıya çıktıklarını kaydetti.

Bu yıl en az 1500 lisans öğrencisini araştırma projelerine dahil etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi Doktora Programı'mız ile sanayimize nitelikli insan kaynağımızı üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştiriyor, yapay zekadan bilgi güvenliğine, biyoteknolojik ilaçtan enerji depolamaya, geniş banttan otomasyona kadar pek çok alanda doktora öğrencisini destekliyoruz. Yürürlükte olan projelerde 520 bursiyerimiz aktif görev yapıyor." bilgilerini paylaştı.

"21 ülkeden 194 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye kazandırdık"

Bugün itibarıyla Yurt İçi Doktora Sonrası, Yurt Dışı Doktora Sırası ve Yurt Dışı Doktora Sonrası araştırma programlarının 2023 yılı ikinci çağrılarını başvuruya açtıklarını dile getiren Kacır, gerekli gördükleri destek kapsamlarını güncelleyerek genişlettiklerini bildirdi.

Bakan Kacır, Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları'na başvuran 78 araştırmacıyı, Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile 43 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 55 farklı üniversiteden 195 doktora öğrencisini, Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ile 37 farklı ülkede araştırma yapmak üzere 414 araştırmacıyı desteklediklerini söyledi.

Kacır, 2018 yılında başlattıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarına çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri çağrısında bulunduklarını ve 21 ülkeden 194 üst düzey araştırmacıyı ülkeye kazandırdıklarını aktardı.

Ayrıca program kapsamında desteklenen bilim insanlarının her birinin projelerinde 5 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdiğini belirten Kacır, "Yaptıkları çalışmalarla patent almaya başlayan lider araştırmacılar, ekiplerine dahil ettikleri 1000'e yakın genç araştırmacıyla ülkemizin araştırma ekosistemini zenginleştiriyor. Bizler de bu projeleri, bugüne kadar yaklaşık 512 milyon lirayla destekledik." diye konuştu.

Türkiye'de ikamet eden yetkin bilim insanlarını Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ile desteklediklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu programdan 82 araştırmacımız faydalandı. Ayrıca desteklediğimiz araştırmacılar proje ekibine öğrencileri de dahil ederek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağladılar. Yurt sathında insan kaynağımıza değer verdiğimiz gibi, yurt dışında da kıymetli çalışmalar yürüten parlak zihinleri ülkemize kazandırıyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 liradan 90 bin liraya çıkardık. Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nda ise bu tutarı 36 bin 385 liradan 70 bin liraya güncelledik."