Bakan Kacır, SAHA 2026'da Altınay'ın SR40 ve SR80 endüstriyel robotlarının tanıtımında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarı hikayesinin oluşturulan ekosistem sayesinde olduğunu ifade ederek, "Türk savunma sanayisinin elde ettiği küresel başarıların arkasındaki esas kıymetli taraf, adeta dağıtık sinir (ağları) ayarında birlikte çalışabilen bir AR-GE, inovasyon ve üretim zekasını inşa edebilmiş olmamızdır." dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Altınay Teknoloji Grubu'na ait, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen GRASS robot serisinin 40 kilogram ve 80 kilogram yük kapasiteli, farklı operasyonel ihtiyaçlara uygun SR40 ve SR80 endüstriyel robotları, Bakan Kacır ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi robotları üretiminde önemli kazanımlar elde etmesine öncülük edecek proje tanıtımı kapsamında Altınay'ın ev sahipliğinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarı hikayesinin oluşturulan ekosistem sayesinde olduğunu aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin elde ettiği küresel başarıların arkasındaki esas kıymetli taraf, adeta dağıtık sinir (ağları) ayarında birlikte çalışabilen bir AR-GE, inovasyon ve üretim zekasını inşa edebilmiş olmamızdır. Bu sayede, dünyadan çok daha hızlı AR-GE süreçlerini tamamlıyor, geliştirdiğimiz platformları, sistemleri, alt sistemleri seri üretime dünyadan çok daha hızlı kazandırmayı başarıyoruz. Bu dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu bir imkan ve kabiliyet. ve inanıyoruz ki bu imkan ve kabiliyet savunma sanayisi ile sınırlı kalmayacak. Bunlar sanayinin sivil alanlarına da hızla taşınacak, böylelikle Türk sanayisinin toplam katma değerini çok daha yüksek düzeylere çıkarmamıza imkan tanıyacak fırsatlar oluşturacak."

Türk sanayisinin dijital dönüşümüne siber güvenlik odaklı milli yaklaşım

Bakan Kacır, bugünün dünyasında savunma paradigmasının temel unsurlarından birinin siber güvenlik olduğunu vurgulayarak, bu alandaki kritik sektörlerin belirlendiğini belirtti.

Dijitalleşmenin hızla arttığı imalat sanayinin siber saldırıların başlıca hedefleri arasında yer aldığına dikkati çeken Kacır, şöyle konuştu:

"Türk sanayisinin, Türk imalat sanayisinin dijital dönüşümünde, robotik üretim süreçlerinde yerli ve milli sistemlerin ürünlerin kullanılması bir tercihten öte mutlak bir zorunluluğu ifade ediyor. Bu anlamda 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya koyduğumuz halihazırda yaklaşık 30 bin düzeyinde olan endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarma amacımız da bu. Dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçirmek zorundayız. Dolayısıyla bu proje inanıyorum ki bu anlamda Türk sanayisinin dijital dönüşümünü siber güvenlikte, milli ihtiyaçlarımızı dikkate alan bir yaklaşımla hayata geçirmemize imkan tanıyacak."

TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlık yatırım teşviklerinin uçtan uca tanımlandığı ve yenilikçi teknoloji başlıklarında yerli ve milli ürün geliştirimi ve üretiminin hedeflendiği HAMLE Programı'na da vurgu yapan Kacır, şöyle devam etti:

"Programın en somut çıktılarından birinin Altınay'ın endüstriyel robotik projesi olması bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. İnanıyorum ki HAMLE Programı'nda hayata geçirdiğimiz tüm projeler tamamlandığında hem milli teknolojimizi hedeflerimize daha fazla yaklaştırma hem de 12 milyar dolar düzeyinde potansiyel dış ticaret açığını kapama imkanına sahip olacağız. Bu açıdan ekonomimize de büyük katkılar sunmuş olacağız. ve inşallah önümüzdeki dönemde HİT 30 Programı kapsamında 2030 yılına kadar 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayatı geçirmeye hedeflediğimiz yüksek teknoloji yatırımları için de bir milyar dolar kaynak ayırdığımız endüstriyel robot alanı da çok önemli bir yer tutmayı sürdürecek."

"Savunma alanında birçok kıymetli projede sorumluluk alıyorlar"

SSB Başkanı Görgün ise sektöre pek çok alanda katkı sunulduğunu belirterek, bu katkılar arasında Hakan Altınay ve şirketinin çalışmalarının da yer aldığını, tanıtımı yapılan ürünlerin bunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Görgün, "Savunma alanında birçok kıymetli projede sorumluluk alıyorlar. Bunları da hem maliyet etkin hem zamanında yerine getiriyorlar. Bu vesileyle sektörümüz adına teşekkür etmek isterim. Burada bir özel teşekkür de Bakanımıza etmek istiyorum. Savunma sanayisi sektörümüzde faaliyet gösteren ana entegratörlerden alt yüklenicilere, KOBİ'lere varana kadar ihtiyaç duyulan gerek YTAK kredileriyle, gerek hamle programlarında verdikleri destekleriyle can suyu oluyor, yenilikçi fikirlere destek oluyor, üretim kabiliyetlerinin artmasına katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

"SR40 ile SR80'i milli sanayimizin altyapısının kullanımına sunacağız"

Hakan Altınay da yaklaşık 35 yıldır bu alanda çalıştıklarını belirterek, 2020'de başlatılan HAMLE Programı kapsamında yalnızca sanayi robotu üretimine odaklanmadıklarını, robotlara işlev kazandıran dikey teknoloji altyapısının da milli imkanlarla geliştirilmesi yönünde önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Altınay, şunları kaydetti:

"Yapacağımız bu açılışta iki tane yeni nesil geliştirdiğimiz sanayi robotumuz SR40 ile SR80'i milli sanayimizin altyapısının kullanımına sunacağız. Eğer bir aksilik olmazsa Türkiye önümüzdeki dönemde yeni bir robot endüstrisinin, endüstriyel altyapısının kuruluş haberini de inşallah almış olacak. Yakın bir zamanda Tuzla Endüstri Serbest Bölgesi'nde 30 bin metrekarelik bir tesisle ulusal seviyede Türkiye'nin sanayi robotlarını üretmeye başlıyoruz. Türkiye artık sahip olduğu teknolojik birikimiyle ülkenin ihtiyaç duyduğu üretim alanındaki bütün altyapıları kendi insanının geliştirdiği teknolojiyle üretme noktasında."