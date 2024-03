Bakan Kacır, Mamak Bilim Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beş ilde daha bilim merkezi kurmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk, 16'ıncısını Mamak'ta hizmete sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

TÜBİTAK ve Mamak Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Mamak Bilim Merkezi"nin açılışına, Bakan Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade ederek, bu süreçte yürüttükleri her mücadeleyi, verdikleri her kavgayı, Türkiye'nin hanesine yazdırdıkları her kazanımı, bu toprakların varlığı ve birliği adına Türk milletiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin, son 22 yılını, demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlamakla geçirdiğine dikkati çeken Kacır, "Altyapımızla, üstyapımızla, güvenliğimizle, tüm imkanlarımızla küresel gelişmiş ülkeler ligi doğrultusunda başarılı bir ivme yakaladık. Hastanesinden otoyoluna, köprüsünden barajına, toplu konutlarından eğitim imkanlarına kadar sosyal devlet anlayışıyla tüm Türkiye'yi uçtan uca donatmışız." diye konuştu.

Yerli ve milli bir bakış açısıyla hareket ederek "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerini birer birer gerçekleştirdiklerini bildiren Kacır, Togg'dan TCG Anadolu'ya, savaş paradigmalarını değiştiren İHA'lardan SİHA'lara, Akıncı'dan Kızılelma'ya ve Milli Muharip Uçak Kaan'a kadar çeşitli projeleri örnek gösterdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle beraber inşa ediyoruz"

Kacır, "Türkiye Yüzyılı"na yakışır plan ve programları kararlılıkla uyguladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kabineleriyle, belediyeleriyle milletin hizmetkarı olarak yola devam ettiklerini dile getirdi.

Mamak'ta milletle, yarınlara umutla bakmalarını sağlayan gençlerle buluşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade eden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda başarılı sonuçlar alabiliyorsak, bu, elbette ki gençlerimizin hayal dünyaları, kendilerine çizdikleri ufukları sayesindedir. Gençlerimizin vizyoner kimliklerinin, enerjilerinin, potansiyellerinin farkındayız. 'Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle beraber inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, gençleri bilim ve teknoloji iklimiyle tanıştırdıklarına ve bu alanda yeni çalışmalar yapmalarını sağlayacak atılımları birer birer gerçekleştirdiklerine işaret ederek, TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençleri geleceğin dünyasına hazırladıklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç TEKNOFEST düzenleyerek, 4,5 milyon ziyaretçinin katılımıyla "Milli Teknoloji Hamlesi"nin coşkusunu yaşadıklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST'lerde biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine kadar 44 teknoloji yarışmasında, 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. İnanıyorum ki TEKNOFEST kuşağımız, ülke tarihimizde nice engellemelere maruz kalmış bilim ve teknoloji yolculuğumuzun gelecekteki yol gösterici fenerleri olacaktır. Onların potansiyelini açığa çıkarmayı boynumuzun borcu görüyoruz. 81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'miz ile gençlerimizi bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında başvurular devam ediyor. 25 Mart'a kadar tüm illerimizdeki 4., 5., 8., 9. sınıflar ile lise hazırlıkta okuyan öğrencilerin başvurularını bekliyoruz."

"Bilim merkezlerinde 11 milyon vatandaşı ağırladık"

Toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına, yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kurduklarını dile getiren Kacır, bugüne kadar büyük ölçekli 11 bilim merkezini vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kacır, beş ilde daha büyük ölçekli bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. İlçe ölçeğindeki bilim merkezlerimiz de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk, 16'ıncısını Mamak'ta hizmete sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bilim Merkezi'miz, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını da keşfetmemizi sağlayacak. Astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım, teknoloji ve keşif temalarında toplam 12 atölye ile gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacak."

"Artık toparlanma ve hızlanma zamanı"

"Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında TÜBİTAK merkez ve enstitüleri ile tüm bilim merkezlerinde bilim atölyeleri ve söyleşileri ile özel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kacır, imkan verildiğinde ve gerekli ortam sağlandığında gençlerin neler başarabileceklerini bildiklerini söyledi.

Bakanlık ve TÜBİTAK olarak, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, gençlerin bilim ve teknoloji dünyasına yönelik heyecanına ve motivasyonuna ortak olmaya devam edeceklerini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

" Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezimiz de yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının başarılı sonuçlarından biridir. 22 yıldır eser ve hizmet siyasetinin en büyük şahidi aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Başkent Ankara'mızın kıymetli sakinleri, mukimleri de gerçek belediyeciliğin nerede olduğunu, kimin gerçekleştireceğini çok iyi bilir. Ankara'nın dünya başkentleri arasında yıldızının parladığı bir döneme girmek için artık toparlanma ve hızlanma zamanı."

Toplam 12 atölye olacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da ülkenin en önemli ihtiyacının bilgi ve bunu öğretecek insan kaynağının yetiştirilmesi olduğuna dikkati çekerek, "İşte bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Mamak Bilim Merkezi tam bu amaca yönelik. İçerisinde matematik, doğa bilimleri, astronomi, astrofizik, uzay, teknoloji, tasarım ve okul öncesi çocuklarımız için keşif atölyesi olmak üzere 6 atölyemiz yer alacak. Buranın diğer bilim merkezlerinden farkı, atölyelerin hepsinden ikişer tane olması." dedi.