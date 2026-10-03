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Bakan Kacır, eylülde ihracatın yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu açıkladı

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Bakan Kacır, eylülde ihracatın yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu açıkladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylülde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Kacır, yıllıklandırılmış mal ihracatının 283,7 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 283,7 milyar dolarla rekor kırdı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca Bakan Kacır, yıllıklandırılmış mal ihracatının da 283,7 milyar dolar ile rekor kırdığını vurguladı.

"Eylülde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu"

Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Kacır, "Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti. Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 283,7 milyar dolarla rekor kırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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