Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu Kuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu"na ilişkin "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu"na ilişkin "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedefleri doğrultusunda ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Kacır, paylaşımında "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.