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KOSGEB'den teknoloji girişimlerine 6,5 milyon TL destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KOSGEB'in COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği ile TEKMER ve Teknopark yöneticilerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacağını, son başvuru tarihinin 30 Ağustos olduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, TEKMER işletici kuruluşları ile GO (girişim ofisi) sahibi Teknopark yönetici şirketlerine, 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi.

Kacır, KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonları doğrultusunda, teknoloji odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOSGEB tarafından hayata geçirilen COP31 Odaklı Hızlandırma Desteği Çağrısı ile temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin, uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında, TEKMER işletici kuruluşları ile GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayarak, bünyelerindeki girişimlerin uluslararası büyümelerini sağlayacak, hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Bu destek sayesinde, girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişimlerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz."

Programa son başvuru tarihi 30 Ağustos olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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