Bakan Kacır, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile bir araya geldi Açıklaması

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile İstanbul'da bir araya gelerek Türkiye-Çin ekonomi ilişkilerini güçlendirme hedeflerini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile İstanbul'da bir araya geldiğini bildirdi.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'da Ren Hongbin ile heyetlerin katılımıyla kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılında, ilişkilerimizi güven zemini üzerinde sürdürmek, katma değerli yatırımlarla sanayi ve teknolojide işbirliğimizi derinleştirmek, ortak kazanımı esas alan projelerle ekonomik ilişkilerimize güç katmak, daha dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret ortaklığı tesis etmek için çalışacağız."

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
500

