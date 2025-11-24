Haberler

Bakan Işıkhan: Sürdürülebilir Büyüme Hedefli Ekonomi Programı Uygulanacak

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan ekonomi programını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantımızı gerçekleştirdik. Bugünkü toplantımızda; özellikle sanayide yeşil ve dijital dönüşüm adımlarımızı, katma değerli üretimimizi ve stratejik yatırımlarımızı güçlendirecek politikalarımızı ele aldık. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
