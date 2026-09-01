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SGK prim borçlarına kolaylık: 183,3 milyar lira tecil edildi

SGK prim borçlarına kolaylık: 183,3 milyar lira tecil edildi
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Bakan Işıkhan, 4 Haziran-31 Ağustos arasında SGK prim borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme düzenlemesi uyguladıklarını açıkladı. 148 bin 984 başvuruyla 183,3 milyar lira borç tecil edilirken, ilk taksit tahsilatı 7,5 milyar lira oldu.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık" dedi.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını açıkladı. Işıkhan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, "Prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlarımıza kolaylık sağladık. 4 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı)" ifadelerini kullandı.

İşveren ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Işıkhan, üretim ve istihdamı da desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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