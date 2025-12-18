Haberler

Bakan Işıkhan, işçi kesiminin komisyonda yokluğunu büyük bir eksiklik olarak görmediğini belirtti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile yapılan görüşmelerin ardından komisyona bilgi aktarılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan: "İşçi kesiminin komisyonda yer almaması çok büyük bir eksiklik değil. Çünkü biz az önce TÜRK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ ile bir araya geldik görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyonla paylaşacağız." - ANKARA

