Bakan Işıkhan Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Pelpuo ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Abdul-Rashid Hassan Pelpuo bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Abdul-Rashid Hassan Pelpuo ile görüştü. Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanındaki tecrübelerin paylaşılmasına hazır olduklarını belirtti.

İki ülkenin önümüzdeki dönemde istişarelerini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını ifade eden Işıkhan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin samimiyet ve dostluk temelinde geliştirilmeye devam edeceğini vurguladı. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Gana Çalışma, İşler ve İstihdam Bakanı Sayın Abdul-Rashid Hassan Pelpuo ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere tecrübelerimizi paylaşmaya açık olduğumuzu aktardık. Önümüzdeki dönemde karşılıklı istişaremizi daha da güçlendirmek konusunda mutabık kaldık. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet ve dostluk zemininde geliştirmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı