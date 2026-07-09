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Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan: 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-haziran ayları arasında 723 binden fazla kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-haziran ayları arasında, 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça, yatırım ortamımız ve ekonomimiz güçlendikçe; Türkiye güçlenmeye devam edecek. Ocak-haziran ayları arasında, 723 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 400 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1,2 milyondan fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Kurumsal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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