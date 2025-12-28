Haberler

Bakan Işıkhan: "76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız"

Bakan Işıkhan: '76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız'
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yıl 76.5 milyar lira ile istihdamı destekleyeceklerini belirtti. Ayrıca, asgari ücret desteğinin 2026 yılı itibarıyla 1270 liraya yükseleceğini hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltildiğini hatırlatarak gelecek yıl 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatının daha güçlü olacağını ve istihdam kapasitesinin korunacağını bildirdi. Aynı zamanda Işıkhan, istihdamı destekleyecek politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü destek, güçlü istihdam. İstihdamı destekleyecek politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Asgari Ücret Desteğini, 2026 yılı itibarıyla bin 270 liraya yükseltmiştik. Önümüzdeki yıl toplam 76.5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." - ANKARA

